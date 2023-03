Il Chelsea cerca il ribaltone: battere il Borussia Dortmund per provare a salvare la stagione

Salvare una stagione maledetta, o almeno provarci. Il Chelsea questa sera ha solo un obiettivo, visto che il campionato salvo sorprese ormai è andato anche in ottica quarto posto: andare più avanti possibile in Champions, provare a vincere una competizione che si basa su sfide secche e isolate da un contesto come quello della Premier. Del resto, per un club che tra luglio e gennaio ha speso quasi un miliardo di sterline, ci si può aspettare che si arrivi fino in fondo nella coppa già vinta nel 2021 da underdog e ancor di più nel 2012 targato Di Matteo. Potter però ha dimostrato di non avere la bacchetta magica e di non essere stato in grado di far meglio di Tuchel, che a inizio stagione è stato mandato via forse in modo frettoloso.

Ma il passato è il passato, e la testa va alla difficilissima sfida contro il BVB, che sta guidando in coppia col Bayern Monaco la Bundesliga e che per questo va rispettato. Del resto, all’andata è finita 1-0 nonostante i campioni affermati e strapagati dei blues: la differenza l’avevano fatta i ragazzini terribili del Borussia Dortmund, il contropiede vincente di Adeyemi come summa della filosofia dei gialloneri. L’esperienza che lascia spazio alla gioventù, non senza malizia: una squadra che Terzic sta spingendo verso grandi traguardi, capace di lottare per due obiettivi senza precludersi nulla. A Londra si può giocare persino per due risultati su tre, ma non è una filosofia che appartiene a questa squadra: sarebbe un gravissimo errore per i tedeschi provare a gestire contro una squadra che ha un undici titolare e almeno un altro undici in panchina all’altezza di un ottavo di Champions, al di là di qualche assenza e di qualche giocatore fuori forma. Equilibrio e spettacolo, questo ci si attende a Stamford Bridge: per motivi diversi, l’ingresso ai quarti vale tantissimo, e non parliamo soltanto di premi in denaro.