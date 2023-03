Udinese-Milan 3-1, Sottil: “Vittoria meritata, Samardzic diventerà un campione”

Andrea Sottil ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine di Udinese-Milan, match della 27esima giornata di Serie A 2022/2023 terminato 3-1: “Vittoria meritata. Dopo la partita di Bergamo qualcosa è cambiato, siamo più spavaldi e facciamo più attenzione ai particolari. Siamo noi a determinare i risultati tramite le nostre prestazioni“. L’allenatore dei friulani, espulso a fine primo tempo, ha poi proseguito: “Sono felice per questo successo e mi dispiace se ho alzato un po’ i toni con il quarto uomo in occasione del rigore. Mi sono chiarito con l’arbitro“.

Sui singoli, infine: “Samardzic diventerà un campione. È un ragazzo che ha tanta fame e mi ascolta molto. Ha sia tecnico che intelligenza. Pafundi? Attorno a lui c’è un progetto importante. Concordo con Mancini: è un patrimonio per il calcio italiano. Essere convocato in Nazionale è motivo d’orgoglio sia per lui che per il club, ma ha bisogno di tempo“.