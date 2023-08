Werder Brema-Bayern Monaco oggi in tv: canale, orario e streaming Bundesliga 2023/2024

Alle 20:30 di oggi, venerdì 18 agosto, il Bayern Monaco farà visita al Werder Brema in occasione della prima giornata di Bundesliga. Dopo la durissima sconfitta in Supercoppa di Germania contro il Lipsia, la squadra di Tuchel cerca di partire con il piede giusto in campionato. Occhi puntati su Harry Kane, il fuoriclasse acquistato dal Bayern in questo mercato e pronto a debuttare dal 1′ dopo lo scampolo di gara in Supercoppa. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport Action (205), oltre che in streaming su Sky Go e NOW.