Arrampicata, speed: il 15 settembre a Roma in palio i pass olimpici per Parigi 2024

Si terrà venerdì 15 settembre 2023 presso la Grand Stand Arena del complesso sportivo del Foro Italico, la qualifica olimpica continentale europea per la specialità Speed, la prima di 5 qualifiche continentali organizzate da IFSC in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024. Il più grande evento di arrampicata sportiva mai realizzato a Roma, a cui prenderanno parte cento dei migliori velocisti d’Europa si sfideranno ai massimi livelli per cercare di conquistare i due pass in palio per le Olimpiadi. Saranno portabandiera dell’iniziativa le stelle tricolore della velocità: Zurloni, detentore del record italiano ed europeo, Ludovico Fossali, campione del mondo 2019, Beatrice Colli, prima donna italiana a scendere sotto il muro dei 7 secondi, e la finalista mondiale Giulia Randi.