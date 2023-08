Masters 1000 Cincinnati 2023, Sinner pronto all’esordio: “Mi sento molto più a mio agio in campo”

Jannik Sinner dopo il trionfo a Montreal si prepara per l’esordio a Cincinnati, dove dovrà vedersela contro il serbo Dusan Lajovic. Ma nel tradizionale appuntamento pre-torneo con i media, è tornato sul successo in Canada e in particolare su cosa abbia fatto la differenza: “Penso di aver avuto un ottimo atteggiamento per tutto il corso della settimana. Dopo il match ne abbiamo parlato con il mio team e siamo d’accordo che lo step maggiore che abbia fatto è sotto l’aspetto mentale. Abbiamo trovato la strada giusta da percorrere”, spiega il nuovo numero 6 del ranking mondiale.

Ora si torna in campo in Ohio e poi tra meno di due settimane l’appuntamento più importante dell’estate con gli Us Open a New York: “Sono felice per il risultato raggiunto, ma penso di poter ancora migliorare il mio tennis e voglio lavorarci sopra. Quindi spero che questo momento possa continuare e anche qui a Cincinnati spero di mettere in mostra i miei progressi”, aggiunge. Un lavoro iniziato durante la preparazione: “Il mio livello di fiducia è cresciuto molto rispetto allo scorso anno, mi sento molto più a mio agio in campo. Abbiamo svolto un ottimo lavoro durante la preseason, che è molto importante perché mi ha reso più forte anche fisicamente”.