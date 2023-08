Tiro con l’arco, Coppa del Mondo 2023: azzurri nelle retrovie nel ranking round del compound

A Parigi è iniziata l’ultima tappa di Coppa del Mondo 2023 di tiro con l’arco prima delle Finals in programma a settembre in Messico. Durante la prima giornata il programma ha previsto il ranking round del compound sia della prova maschile che di quella femminile. Tra gli uomini il miglior azzurro è stato Michea Godano, che ha chiuso il 17esima posizione con uno score di 707. 48esimo Jesse Sut con 697, 69esimo Leonardo Costantino con un punteggio di 678. Il tutto per un punteggio di squadra piuttosto negativo che è valso la penultima piazza. Al primo turno gli azzurri dovranno vedersela contro l’India. Tral e donne non è andata meglio: 17esima Elisa Roner, 27esima Marcella Tonioli, 33esima Francesca Aloisi e 41esima Sara Ret. La squadra azzurra affronterà la Francia al primo turno della fase a eliminazione diretta.