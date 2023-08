Inter, ufficiale l’arrivo di Carlos Augusto

In grande stile, con un video che immortala la statua del famoso imperatore romano, l’Inter ha annunciato l’arrivo di Carlos Augusto. Sul proprio sito ufficiale il club nerazzurro ha ripercorso tutte le fasi della carriera dell’esterno sinistro, dalle prime esperienza da attaccante in Under 15 sino alla straordinaria stagione giocata con il Monza nell’ultimo campionato di Serie A. L’esterno brasiliano classe ’99 arriva a titolo temporaneo con diritto e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.