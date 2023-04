La Novak Djokovic Foundation sbarca a Roma, sarà partner del PL Open International

La Novak Djokovic Foundation approda a Roma nell’ambito del nuovo ITF da $25.000 al Forum Sport Center. L’associazione del numero 1 al mondo sarà infatti partner di PL Open per un evento che si preannuncia spettacolare. “Siamo onorati di lavorare insieme alla Novak Djokovic Foundation – racconta Petr Losev, founder di PL Open – in un progetto che abbina sport agonistico, sani valori, sociale e sostenibilità”. Tra le tante figure del mondo del tennis che hanno abbracciato questa sfida c’è anche Marco Panichi, da anni preparatore atletico del campione serbo e project manager di PL Open: “Sono davvero contento di poter organizzare un evento in ambito tennistico perché questo sport è, per me, una continua ricerca della felicità. Intorno al tennis vi è un messaggio sociale al quale si può dare risalto e sono orgoglioso di poter vantare due partner d’eccezione come Novak Djokovic Foundation e Associazione Peter Pan, fondazioni che svolgono un lavoro da standing ovation per i bambini. Siamo fieri di averli al nostro fianco”.

Il torneo – La prima edizione del PL Open International di Roma andrà in scena al Forum Sport Center, tra i più grandi centri sportivi d’Europa, dal 28 maggio sino alla finale del 3 giugno. L’organizzazione, dal direttore esecutivo Clarens Luca al tournament director Mauro Ricevuti, sta lavorando alacremente per un evento che si propone di fissare standard elevati per distinguersi sin da subito nella categoria. Attesi tanti giovani, italiani e non, che negli anni a venire saranno protagonisti del circuito ATP. “Ho accettato questo incarico con grande passione e non ho dubbi sulle prospettive e le potenzialità dell’evento – spiega Ricevuti – tant’è che nella settimana che coinciderà con il 2 giugno prenderò le ferie per svolgere al meglio il ruolo di direttore del torneo. PL Open ha già organizzato eventi dalle ambizioni molto elevate e per questo lo scorso anno ho lanciato l’idea una manifestazione internazionale. In questa stagione faremo un vero e proprio rodaggio della macchina organizzativa in vista del futuro, quando potrebbe esserci l’opportunità di passare ad un ATP Challenger”.

Beneficenza, gala e torneo vip – La terra rossa del Forum Sport Center non vedrà in campo unicamente i protagonisti della rassegna. Tanti gli eventi collaterali in un perfetto mix di divertimento e beneficenza. Nella giornata di mercoledì 31 maggio, infatti, andrà in scena un torneo VIP a scopo benefico. L’evento sarà ulteriormente arricchito dalla cena di gala in programma domenica 4 giugno nell’esclusivo centro eventi ‘La Lanterna’, dove per l’occasione saranno messi all’asta il completino e la racchetta con cui Djokovic ha trionfato ai recenti Australian Open. Alla serata saranno presenti Jelena Djokovic, moglie del campione serbo, e la direttrice della fondazione Maja Jovanovic. Il PL Open International si giocherà su quattro campi in terra rossa che verranno rimessi a nuovo per l’occasione. Lo sforzo degli organizzatori e del Forum Sport Center però non si ferma qui: è infatti previsto il restyling delle tribune e l’installazione di un piccolo villaggio per il pubblico. L’ingresso sarà gratuito per tutta la durata della manifestazione. La volontà di tutte le parti in causa è quella di regalare un nuovo torneo maschile alla città di Roma, alzando subito l’asticella.