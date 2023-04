Stadio Milan, i Verdi: “Elliott è in tribunale, subito al voto su La Maura”

di Redazione 19

“Il sindaco sollecita il Milan sul progetto Maura contro il Consiglio comunale, il Parco sud e la Ue. Si fermino il sindaco e la giunta, venga ripristinata la democrazia in consiglio comunale, si voti subito sulla vicenda Maura”. Sul tema stadio tornano all’attacco i Verdi milanesi. Il capogruppo in Consiglio Carlo Monguzzi si sofferma sull’intenzione da parte del Milan di costruire un proprio impianto nell’area verde dell’ippodromo La Maura. E spiega: “Elliot porta 1 miliardo alle Cayman ed è in Tribunale. Questi sono i personaggi a cui sindaco e giunta hanno concesso e confermato l’interesse pubblico per la speculazione San Siro: il Milan ha anche chiesto 3 mesi di proroga per fornire al Comune gli assetti societari”. Qualche settimana fa in circa 3 mila si sono radunati davanti all’ippodromo La Maura per protestare, con una catena umana, contro la possibilità di uno stadio nell’area verde.