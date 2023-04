Silvio Berlusconi ha la leucemia: la diagnosi a fine marzo

Silvio Berlusconi soffre di leucemia, secondo quanto riporta l’agenzia Reuters, che svela i motivi del ricovero in terapia intensiva scattato ieri al San Raffaele di Milano. Una prima diagnosi sarebbe arrivata a marzo, confermata poi da tutti gli altri accertamenti strumentali. Le condizioni di Berlusconi, dopo la prima notte di ricovero, restano stabili, stando a quanto si apprende. L’ex Presidente del Consiglio è circondato dall’affetto della famiglia. I figli, uno dopo l’altro, si sono recati dal padre, 86enne: da Marina a Piersilvio fino a Barbara, Eleonora e in serata anche Luigi. Senza dimenticare la vicinanza del mondo del calcio. “Affettuosi auguri, caro Presidente, da tutta la grande famiglia biancorossa”, si leggeva ieri sera in una nota del suo Monza firmata da Adriano Galliani.

“Berlusconi, questa mattina, ha telefonato al coordinatore nazionale Antonio Tajani, ha parlato con il capogruppo alla Camera Paolo Barelli, con il vice presidente del Senato Maurizio Gasparri e ha sentito gli altri dirigenti e vertici del partito. Ha rivolto un affettuoso saluto e ha raccomandato il massimo impegno in parlamento, al governo e in Forza Italia perché “Il Paese ha bisogno di noi!” Tutti gli hanno assicurato che non mancheranno di essere più attenti, ligi e presenti nel seguire le sue indicazioni, in attesa che si ristabilisca presto e torni a essere il combattente di sempre”, lo si legge in una nota di Fi.