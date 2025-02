Continua l’ascesa a stella mondiale di Joao Fonseca, che a Buenos Aires vince il suo primo titolo Atp. Ottima la prestazione del diciottenne brasiliano, che ha battuto in due set il numero 5 del seeding Francisco Cerundolo per 6-4 7-6(1) in un’ora e 45 minuti di gioco. Con questo successo, il classe 2006 diventa il sudamericano più giovane a vincere un torneo nell’era dell’Atp Tour (dal 1990), nonché il decimo più giovane nella storia del circuito. Tutto questo alla prima finale in carriera nel circuito maggiore: e da domani sarà il numero 68 nel ranking mondiale.

Joao Fonseca batte Francisco Cerundolo a Buenos Aires: la cronaca

Alla ricerca del quarto titolo Atp, e davanti al proprio pubblico, Cerundolo fatica a trovare continuità coi colpi, sbagliando molte volte con il dritto. La partita inizia subito con il break a favore di Joao Fonseca, che però non riesce a confermare il vantaggio subendo l’immediato contro break. Come detto, però, Cerundolo sbaglia molto e concede di nuovo il servizio in un settimo game disseminato di errori. A questo punto, arriva il break che decide il set a favore del tennista verdeoro.

Al contrario, Fonseca sembra acquisire sempre maggiore fiducia a mano a mano che passano i game. Il diciottenne mina la sicurezza del tennis di Cerundolo, ottenendo una palla break già nel primo game. Joao strappa il servizio all’argentino nel quinto game, anche per due dritti fuori misura di Francisco. Ma nel momento decisivo della partita, anche il classe 2006 mostra i segni di nervosismo, subendo il contro break nel decimo game. Tornato subito in vantaggio con un altro break, Fonseca perde nuovamente la battuta quando serve per il match. Si va, quindi, al tiebreak, che è decisamente senza storia. Joao Fonseca si porta subito sul 4-0 e gestisce fino alla fine.

A Delray Beach vince Kecmanovic: battuto Davidovich Fokina

Si è concluso anche il torneo di Delray Beach, che ha visto trionfare Miomir Kecmanovic: secondo trofeo in carriera per il serbo, dopo quello di Kitzbuehel nel 2020. Kecmanovic ha battuto per 3-6 6-1 7-5 Alejandro Davidovich Fokina, che è andato davvero a un passo dal primo titolo in carriera. I primi due set scorrono via molto velocemente e senza particolari scossoni. Il primo è di marca spagnola, con Davidovich Fokina che deve difendersi da una palla break nel primo game per poi colpire a sua volta nel sesto gioco, alla prima e unica occasione di tutto il parziale. Il secondo set, invece, è tutto a favore di Kecmanovic, che dall’1-1 infila cinque game consecutivi per chiudere il set in poco più di venti minuti.

Ci si gioca tutto al terzo, quindi, e infatti è il parziale più combattuto, oltre un’ora. Gli scambi si allungano, i punti giocati per ogni game salgono drasticamente. Insomma, la partita è finalmente entrata nel vivo. A portarsi in vantaggio è Davidovich Fokina con il break nel quarto game. Lo spagnolo accarezza il tanto agognato primo titolo Atp con due match point non sfrutti nell’ottavo gioco. Il set, comunque, sembra ben avviato, ma nel nono gioco ecco l’imponderabile: Kecmanovic piazza il contro break e addirittura si porta in vantaggio nell’undicesimo. All’avversario va tutto storto: il dritto non entra, il rovescio latita, la scarpa sinistra si rompe… Davidovich Fokina perde il servizio a zero, Kecmanovic ringrazia e va a servire per la partita. Sopra 30-0, il serbo subisce la rimonta dello spagnolo fino al 30-40, prolungando la contesa ai vantaggi. Miomir converte il secondo match point e festeggia, non prima di andare a consolare il coetaneo. Per il serbo, inoltre, si tratta del terzo successo in altrettante partite contro lo spagnolo.