Il tabellone con tutti gli accoppiamenti e i risultati turno per turno del torneo Atp 250 di Buenos Aires 2025, in programma dal 10 al 16 febbraio. Cominciano i tornei sulla terra rossa, con l’esordio nella capitale argentina che vede al via anche il numero due al mondo Alexander Zverev, che ha deciso di cambiare il suo consueto calendario di inizio anno e di testarsi nella trasferta sudamericana. Oltre al tedesco ci sarà anche Holger Rune, ma grande attenzione anche ai padroni di casa Sebastian Baez e Francisco Cerundolo, oltre al nuovo astro nascente del tennis mondiale Joao Fonseca. Il campione in carica è l’argentino Facundo Diaz Acosta, che l’anno scorso vinse a sorpresa il suo primo e finora unico torneo Atp. L’unico azzurro in gara è Lorenzo Musetti, che cercherà di iniziare con il piede giusto la sua stagione sulla terra rossa. Di seguito il tabellone completo.

TABELLONE ATP 250 BUENOS AIRES 2025

PRIMO TURNO

(1) Zverev bye

Carballes Baena vs Lajovic

(Q) vs (Q)

Darderi vs (5) Cerundolo

(3) Musetti bye

Moutet vs Munar

Dzumhur vs Martinez

(WC) Schwartzman vs (7) Jarry

(6) Baez vs (WC) Ugo Carabelli

Diaz Acosta v Seyboth Wild

Muller vs (Q)

(4) Tabilo by

(8) Etcheverry vs Fonseca

Gaston vs (Q)

Navone vs (WC) Comesana

(2) Rune bye

Come seguire il torneo Atp di Buenos Aires in tv

La diretta televisiva del torneo Atp 250 di Buenos Aires 2025 è affidata a Sky Sport, che seguirà l’appuntamento sui tre canali di riferimento Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Arena (204). Disponibili inoltre una diretta streaming tramite le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento a parte). Durante i tornei, poi, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco dei tornei ATP e WTA. In alternativa, Sportface.it seguirà l’evento, accompagnando per tutto l’arco della settimana i propri lettori con aggiornamenti, news, approfondimenti e le parole dei protagonisti.