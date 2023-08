Milan, Origi rimane in uscita: il belga spera in un ritorno in Premier League

Il Milan nelle ultime settimane di mercato si dedicherà, soprattutto, alle uscite. Fra la definizione di De Ketelaere all’Atalanta a Ballo Toure conteso dal Bologna e dalla Premier League, un obiettivo di Furlani sarà anche quello di piazzare Divock Origi, fuori dai piani del Diavolo.

Secondo quanto riporta Tuttosport, sarebbe stato già comunicato al belga il fatto che Pioli non conti più su di lui. Per Origi si sarebbero mosse alcune squadre saudite, ma il giocatore stesso avrebbe di per se rifiutato il possibile trasferimento. Origi spererebbe, infatti, in un ritorno in Premier League: il West Ham che si era mosso per lui tempo fa osserva a fari spenti, magari per tentare un affondo nelle ultime settimane di mercato.