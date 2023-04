F1 GP Australia 2023, Alonso: “Troppo severa la penalità a Sainz, contatto che fa parte delle corse”

Il pilota dell’Aston Martin, Fernando Alonso, si è confermato ad altissimi livelli anche nel Gran Premio d’Australia 2023 di Formula 1, conquistando il suo terzo posto consecutivo. Una gara caratterizzata da tre bandiere rosse ed altrettante ripartenze, l’ultima delle quali ha visto un contatto tra lo stesso Alonso ed il connazionale Carlos Sainz, che ha rischiato di metterlo fuori dai giochi. Al termine della corsa il due volte campione del mondo ha commentato la penalizzazione di 5″ e di due punti sulla patente inflitta al ferrarista, giudicandola troppo severa: “Credo che la penalità sia troppo severa, perché al primo giro della ripartenza è sempre difficile capire il livello di aderenza. Sicuramente non mi ha colpito in maniera intenzionale. In questi casi si rischia la macchina e la posizione e si finisce dove non si vorrebbe. Per me è troppo severe, questi contatti fanno parte delle corse”.