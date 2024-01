Basket NBA, arrestato Rajon Rondo per detenzione illegale di arma da fuoco e droga

Fermato per guida imprudente nel traffico, Rajon Rondo è stato poi arrestato dalla polizia dello Stato dell’Indiana, nella contea di Jackson, dopo che nella sua auto sono state rinvenute una pistola, una quantità di marijuana “per uso personale” e oggetti con cui produrre droga. A riportarlo è la WDRB, secondo cui la perquisizione ai danni dell’ex cestista NBA sarebbe scattata dopo che un agente ha sentito un odore di marijuana. Nonostante le accuse a carico di Rondo siano minori, il problema è che due anni fa il tribunale gli aveva vietato di possedere un’arma da fuoco dopo che una donna l’aveva denunciato per esser stata minacciata con una pistola. Guai in vista dunque per l’ex Lakers e Celtics a soli due anni dal ritiro dal basket.