Jannik Sinner, rientro da Melbourne a Roma: l’applauso dei tifosi a Fiumicino

Applausi a scena aperta per Jannik Sinner, accolto a Fiumicino da un gruppo di tifosi che l’ha acclamato a gran voce dopo la vittoria dell’Australian Open. Il tennista azzurro è tornato da Melbourne atterrando a Roma, dopo uno scalo a Dubai, e insieme al presidente della Fitp Angelo Binaghi si recherà nel pomeriggio a Palazzo Chigi, dove verrà ricevuto dalla Premier Giorgia Meloni. Si tratterà però soltanto del primo di una lunga serie di appuntamenti per Sinner, diventato il primo italiano dopo 48 anni a vincere uno Slam e celebrato in tutto il Paese.