Serie A, ascolti Dazn 22esima giornata: oltre 6 milioni di telespettatori, Fiorentina-Inter partita più vista

I dati completi della ventiduesima giornata del massimo campionato italiano. La Serie A entra sempre più nel vivo e Dazn sfonda il muro dei sei milioni di telespettatori nel corso della quattro giorni di partite: 6.186.169 per essere precisi. La partita più vista è, come quasi d’abitudine, il posticipo domenicale: Fiorentina-Inter infatti ha fatto registrare oltre 1 milione e 400 mila spettatori, il match del Franchi è seguito da Lazio-Napoli e Juventus-Empoli che sfondano il milione di telespettatori. Ecco i dati precisi partita per partita compreso anche ‘Zona Gol’ di domenica alle ore 15, unico momento nel quale si sono disputate due partite in contemporanea.

GLI ASCOLTI DELLA VENTIDUESIMA GIORNATA DI SERIE A SU DAZN (6.186.169)

Cagliari-Torino* 290.187

Atalanta-Udinese 330.027

Juventus-Empoli 1.066.842

Milan-Bologna* 702.080

Genoa-Lecce* 163.624

Monza-Sassuolo 101.631

Verona-Frosinone 72.293

Zona Gol 231.465

Lazio-Napoli 1.053.270

Fiorentina-Inter 1.455.764

Salernitana-Roma 718.806

*trasmesse anche su Sky