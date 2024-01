Milano-Cortina 2026, approvato il decreto Olimpiadi: ecco i tre punti cardine

E’ stato approvato in Consiglio dei Ministri il decreto Olimpiadi, illustrato dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Tre i punti cardine previsti dal provvedimento, vale a dire individuare Anas quale “soggetto attuatore di cinque interventi per velocizzare l’attuazione di alcuni interventi strategici connessi ai Giochi”; modificare la governance della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., “affidandole competenze ampliate e puntuali per consentire maggiori capacità decisionali e operative”; aggiornare l’impianto commissariale delle opere connesse allo svolgimento dei Giochi, al fine di “consentirne l’esecuzione in tempi rapidi e coerenti con l’impegno internazionale”.