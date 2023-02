Inter, Calhanoglu ospite a Le Iene: lancerà un appello per il terremoto in Turchia

Hakan Calhanoglu sarà ospite del programma “Le Iene”, nella puntata di domani martedì 14 febbraio. Il centrocampista dell’Inter prenderà parte alla trasmissione per un discorso sul terremoto in Turchia, lanciando un appello sulla situazione disastrosa in cui versa il paese dopo la tragedia che lo ha colpito settimana scorsa. Il programma sarà condotto da Belen Rodriguez, accompagnata dai comici Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba.