Jannik Sinner conferma la partecipazione a Wimbledon: “Ho ricevuto l’ok dal medico, sarò pronto”

Jannik Sinner sarà regolarmente al via del torneo di Wimbledon in partenza il prossimo lunedì 3 luglio con gli incontri dei tabelloni principali. La conferma arriva dallo stesso numero uno d’Italia, che dopo il ritiro nei quarti di finale ad Halle ha voluto tranquillizzare tutti sulle sue condizioni. Sinner ha affermato come non sia stato facile prendere la decisione di abbandonare il match contro Bublik in Germania, ma in quel momento era quella giusta per il suo corpo. Dopo alcuni giorni di riposo e aver consultato il medico, ha ricevuto l’ok per partecipare ai Championships. Jannik sarà l’ottava testa di serie del torneo maschile e proverà a ripetere l’ottimo torneo dello scorso anno, quando venne sconfitto nei quarti da Djokovic in cinque set.

Thank you Halle for the opportunity to play last week. Hope to see you next year. Never easy to withdraw, but I had to do what was right for my body in that moment. After a few days rest & consulting my doctor, I’ll be fit and ready for Wimbeldon💪🏼🦊 #Forza pic.twitter.com/unZUbI20WL

— Jannik Sinner (@janniksin) June 26, 2023