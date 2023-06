Djokovic torna ad assaporare l’erba di Wimbledon: “Ho ancora fame”

Ad una settimana dal via di Wimbledon Novak Djokovic ha iniziato ad allenarsi sui campi del torneo inglese e lancia la sfida ai suoi avversari. Il serbo sui social pubblica un suo video dove assaggia un filo d’erba dei Championships, in quella che è ormai diventata una tradizione dopo i suoi trionfi. La didascalia in sovrimpressione è chiara: “Ricordando il gusto dell’erba, sono ancora più affamato”.

