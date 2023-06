Sampdoria, Romei si dimette da vicepresidente e consigliere

Antonio Romei ha rassegnato le dimissioni da vicepresidente e da consigliere della Sampdoria. Nella nota del club blucerchiato, il presidente Marco Lanna e i consiglieri Alberto Bosco e Gianni Panconi “ringraziano l’avvocato Romei per l’instancabile impegno, l’abnegazione, la professionalità e la passione dimostrati negli anni di collaborazione e, in particolare, per il contributo fondamentale apportato nell’ultima delicata fase di vita del club, nella quale è stato un riferimento costante e prezioso per il Consiglio di Amministrazione, per il Collegio Sindacale e per tutta la società. Ad Antonio e alla sua famiglia un caro e sentito ringraziamento da parte di tutta la Sampdoria”.