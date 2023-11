Sorteggio Atp Finals Torino 2023 con Jannik Sinner oggi in tv: data, orario, canale e diretta streaming

La data e l’orario del sorteggio delle Atp Finals 2023, in programma dal 12 al 19 novembre al Pala Alpitour di Torino. Ci si avvicina sempre più a quello che per tanti appassionati tennistici italiani è l’evento più atteso della stagione. Anche quest’anno il capoluogo piemontese ospita l’evento di fine anno dove i migliori otto del mondo si contenderanno il titolo. E questa volta Jannik Sinner ci arriva non da riserva, bensì come pretendente alla vittoria. Sarà il numero quattro e la curiosità è tanta per scoprire con chi capiterà nel girone. Avrà uno tra Djokovic e Sinner, così come uno tra Rublev e Tsitsipas e uno tra Rune e Zverev. L’unico che certamente non affronterà nella fase iniziale è Daniil Medvedev per questioni di classifica.

Il sorteggio delle Atp Finals 2023 si terrà oggi, giovedì 9 novembre. L’inizio della cerimonia è fissato per le ore 15:00 ed avrà luogo presso il Grattacielo Intesa Sanpaolo di Torino (Corso Inghilterra, n. 3). Attualmente non è prevista una copertura televisiva dell’evento, ma Sky Sport, che detiene i diritti del torneo, potrebbe effettuare dei collegamenti tramite il suo canale all-news Sky Sport 24. In ogni caso, aggiornamenti in tempo reale non mancheranno attraverso il sito ufficiale e le pagine social del torneo. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il sorteggio, garantendo contenuti esclusivi ed aggiornamenti in tempo reale. Il nostro sito, inoltre, accompagnerà i propri lettori con una diretta testuale e, per tutta la durata della competizione, news, approfondimenti, interviste ed highlights.