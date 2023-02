Isner-Wu oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Dallas 2023

John Isner affronterà Yibing Wu nella finale del torneo ATP 250 di Dallas 2023 (cemento indoor). Il bombardiere statunitense è reduce dal successo in rimonta nei confronti del connazionale J. J. Wolf. Davanti a lui la sorpresa rappresentata dal 23enne cinese, che questa settimana è riuscito a battere giocatori del calibro del francese Adrian Mannarino, del canadese Denis Shapovalov e (per ultimo) dell’americano Taylor Fritz. I favori del pronostico saranno per Isner, che potrà contare anche sul supporto del pubblico di casa. Attenzione, però, a Wu, che in questi giorni ha già dimostrato ampiamente di potersela giocare con tutti.

John Isner e Yibing Wu scenderanno in campo oggi (domenica 12 febbraio). I due giocatori sono pianificati come primo match di giornata sullo Stadium con inizio fissato non prima delle ore 20:00 italiane (le 13:00 locali). La diretta televisiva è affidata a Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Disponibile anche una diretta streaming mediante la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). Anche Sportface.it monitorerà la finale tra Isner e Wu garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine della partita.