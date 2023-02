Tabellone Atp Dallas 2023: Fritz e Tiafoe al via, occhio anche a Shapovalov

Il tabellone dell’Atp 250 di Dallas che si disputa da lunedì 6 a domenica 12 febbraio. Inizia la stagione sul cemento statunitense in questo 2023 con gli americani che vogliono essere profeti in patria: la testa di serie numero uno è infatti Taylor Fritz mentre Tiafoe è la seconda testa di serie del seeding. Ma occhio anche a Denis Shapovalov, pronto a mettere i bastoni tra le ruote del duo americano. Nessun italiano ai nastri di partenza.

MONTEPREMI

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE ATP DALLAS 2023

PRIMO TURNO

(1) Fritz bye

(WC) Sock b. Ivashka 7-6(2) 4-6 6-4

Otte vs Eubanks

(7) Giron b. (Q) Rybakov 6-4 6-7(1) 6-1

(3) Shapovalov bye

Yu vs Mmoh

Thompson b. Kudla 6-1 7-5

(8) Mannarino b. Johnson 7-6(6) 6-2

(5) Isner vs Tseng

(Q) Svajda vs Altmaier

Gomez vs Daniel

(4) Kecmanovic bye

(6) Wolf b. (Q) Holt 6-3 6-3

Albot vs (WC) Krall

McDonald b. (Q) Verdasco 6-3 6-0

(2) Tiafoe bye