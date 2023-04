Internazionali Roma 2023, Binaghi: “Previsto un incasso di 21.5 milioni”

“Dopo anni e anni di attesa festeggiamo il passaggio degli Internazionali d’Italia di tennis a una categoria superiore. Coincide all’80esima edizione che diventa più ricca, più importante e prestigiosa. E’ giunto il momento di iniziare a tirare qualche somma: a oggi per i 15 giorni del torneo sono stati venduti già 175mila biglietti e secondo le previsioni raggiungeremo la soglia dei 300mila spettatori paganti. A questi vanno aggiunte le 150mila presenze degli addetti ai lavori, i giocatori, il loro staff, i giornalisti, ecc.”. Queste le parole del presidente della Fitp, Angelo Binaghi in occasione della presentazione dell’80esima edizione degli Internazionali di tennis d’Italia in programma al Foro Italico di Roma dall’8 al 21 maggio. “In questa edizione del torneo si registrerà un movimento di quasi mezzo milione di presenze – ha detto ancora Binaghi – secondo le previsioni arriveremo a incassare circa 21,5 milioni di euro. Il nostro fatturato è passato da 15 milioni di euro nel 2002 ai 170 di oggi. L’impatto economico del torneo creerà 2.500 posti di lavoro a tempo pieno mentre gli occupati nella nostra federazione sono passati dai 64 nel Duemila a circa 1.200 di oggi”.

Secondo il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi “gli Internazionali di Roma sono la punta più avanzata di una strategia che ha fatto diventare la federazione leader”. “Una crescita lineare e non è quasi mai così – aggiunge sulla Federtennis – E’ importante poter dire che crescono i tesserati, migliorano le infrastrutture e le qualità dei nostri tennisti. Inoltre continuiamo a organizzare con successo eventi come le Finals Torino, le Next Gen di Milano o la Davis di Bologna”. E sul rapporto che il tennis dovrà avere con la scuola. “Mi auguro che il tennis si candidi ad arricchire i contenuti sportivi dei giochi della gioventù, perché il vostro impegno sarà fondamentale anche per le altre discipline sportive”, ha concluso Abodi.

Presente anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri: “E’ un evento che si sviluppa a livello internazionale ed è significativo per la città di Roma, un volano di crescita, di occupazione. Un ruolo che la capitale deve avere. Noi cerchiamo di far dialogare il più possibile questo e altri eventi che ospiteremo a maggio con la città, parlando al di fuori ma anche all’interno. Mobilitare la città dà un clima positivo. Noi siamo stabilmente nella mappa dei grandi eventi nazionali e internazionali. Un biglietto da visita importante per questa città che beneficia di essere la vetrina mondiale del tennis”.

Soddisfatto il presidente e ad di Sport e Salute Vito Cozzoli che spiega: “Nell’edizione 2023 sarà attivo un sistema di wi-fi di ultima generazione a disposizione degli spettatori, per valorizzare ulteriormente questa location unica che è il Foro italico, dove storia e tecnologia si fondono”. Nessun problema invece per giovedì 11 maggio quando l’Olimpico ospiterà la semifinale di Europa League Roma-Bayer Leverkusen: “La partecipazione del pubblico per l’evento calcistico non è incompatibile con lo svolgimento degli Internazionali d’Italia”.