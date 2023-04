Stadio Roma a Pietralata, il 4 maggio la delibera in Assemblea Capitolina

Come riporta l’agenzia Dire, la prima seduta dell’Assemblea capitolina per la discussione della delibera sul pubblico interesse per il nuovo stadio della Roma a Pietralata si terrà giovedì 4 maggio. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo dell’Aula in corso in questi minuti. La tappa successiva – dopo l’approvazione dell’organo consiliare capitolino – sarà l’apertura della conferenza dei servizi decisoria. A quel punto, con l’ok definitivo alla convenzione tra parte pubblica e AS Roma, ci sarà il via ai lavori.

Intanto, ai microfoni dell’agenzia Dire, il presidente del IV Municipio di Roma, Massimiliano Umberti, dopo l’ultimo via libera delle commissioni capitoline alla delibera sul pubblico interesse, si augura di “vedere presto il nuovo ceo della Roma (Lina Souloukou, ndr) per condividere con lei le nostre preoccupazioni e le questioni ancora irrisolte che abbiamo posto quando abbiamo approvato la delibera in Consiglio municipale e che rimangono, perché a oggi non abbiamo ancora delle risposte chiare. L’incontro dovrebbe avvenire la prossima settimana”. Dopo il via libera in Aula, Umberti si aspetta un altro confronto con l’amministrazione del Campidoglio: “Credo che sia obbligatorio, quando piomba sul territorio una cosa del genere l’ente di prossimità deve essere messo al primo posto da ogni punto di vista”.