Golf, DP World Tour: Guido Migliozzi rimonta e supera il taglio in Corea, in testa ci sono Park e Paul

Buona rimonta per Guido Migliozzi nella seconda giornata del Korea Championship 2023, torneo del DP World Tour in corso di svolgimento a Incheon (Corea del Sud). Il vicentino è infatti risalito dalla 91esima alla 57esima posizione, con il punteggio complessivo di pari al par che è anche l’ultimo utile per passare il taglio di metà gara. In testa alla classifica ci sono dopo le prime 36 buche il sudcoreano Sanghyun Park (67 69) e il tedesco Yannik Paul (68 68) che sono appaiati a -8. Un colpo di ritardo per il francese Antoine Rozner, che era leader dopo la prima giornata: con lui anche l’altro giocatore transalpino Mike Lorenzo-Vera. A -6 in quinta posizione troviamo invece sei giocatori, tra cui lo spagnolo Larrazabal e lo scozzese Jamieson. Il tutto a pochi giorni dall’Open d’Italia, al via giovedì prossimo e con Migliozzi ai nastri di partenza.