L’avventura agli Internazionali d’Italia di Luciano Darderi si interrompe al secondo turno. L’azzurro cede a Jack Draper per 6-1, 6-4. L’inglese, reduce della finale di Madrid, monopolizza il primo set. Draper si porta subito sul 2-0 e firma un secondo break poco dopo, ottenendo il 4-1. Darderi cerca di entrare in partita e ottiene una palla break subito annullata dall’avversario. Il britannico si invola verso la conquista del parziale, che arriva per 6-1. Il match si fa più interessante nel corso della seconda frazione. I due lottano punto a punto, con i game che si prolungano in una serie di scambi lunghi e complessi. Sul 4-4, Draper è poi autore dello sprint decisivo. L’italiano concede un doppio fallo e lascia un varco al rivale, che non manca l’opportunità per chiudere i giochi sul 6-4. Ora, il britannico si prepara ad affrontare il ceco Vit Kopriva.

RUNE BATTE COMESANA

Poco più tardi, Holger Rune supera per 3-6, 6-3, 6-4 Francisco Comesana. Il danese ha la meglio al termine di una partita durata quasi tre ore. Al via del match, l’argentino ha subito firmato il break, portandosi in breve tempo sul 0-3. Il numero 10 al mondo ha faticato a reagire, con Comesana che ha firmato il 1-4. Gli ultimi venti minuti del set si rivelano concitati: Rune accorcia sul 2-4, ma Comesana torna ad allungare per il 2-5. Il danese risponde, ma l’argentino non manca il primo set point e chiude per 3-6. Rune inizia bene il secondo set, siglando il break che vale il 3-1 e tenendo il servizio del 4-1. Comesana tenta la rimonta, mettendo a segno il 5-3 che però non basta per recuperare il rivale. Rine la spunta per 6-3, si va al terzo parziale. L’argentino si dimostra subito aggressivo, ottenendo il break per lo 0-2. Rune è autore del controbreak per l’1-2. Il risultato procede incollato fino al break di Rune sul 4-3. Il danese si invola poi verso il successo, che arriva per 6-4.