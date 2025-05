Lucia Bronzetti vince 6-3, 6-4 contro Anastasija Sevastova. La lettone, rientrata da un lungo stop, non riesce a tenere il ritmo dell’avversaria. L’azzurra inizia nel migliore dei modi, firmando il primo break poco dopo il via a portandosi sul 3-0. Sevastova entra in partita e rimonta, firmando il break che vale 4-3. Bronzetti non tarda a rispondere, allungando nuovamente e chiudendo il set 6-3. L’avvio del secondo parziale si rivela complesso per l’italiana, che si ritrova in svantaggio di tre game. Sevastova sfiora il 4-0, ma Bronzetti ritrova fiducia e risponde, andando a vincere per 6-4. L’azzurra accede così al secondo turno degli Internazionali d’Italia, un traguardo che non aveva mai raggiunto nelle tre partecipazioni precedenti. Bronzetti sfiderà l’ostica Karolina Muchova.

Sul Campo Pietrangeli, Giorgia Pedone viene fermata da Lulu Sun, in una partita terminata 6-3, 1-6, 3-6. La tennista palermitana inizia bene il match, ottenendo il suo primo set in un torneo del circuito maggiore. Il successo del parziale non è arrivato però senza fatica. In avvio Sun ha ottenuto i primi tre gare, con Pedone che ha poi dato inizio a una rimonta fatta di sei games consecutivi. Nei successivi due parziali, l’avversaria neozelandese ha iniziato a dettare il ritmo, andando poi a staccare il pass per il secondo turno. Sfuma così la possibilità di vedere un derby italiano, con Sun che incontrerà la numero 5 al mondo Jasmine Paolini.

Stop al primo turno anche per Nuria Brancaccio, fermata 6-3, 6-2 da Peyton Stearns. La statunitense ha mantenuto il controllo del match. La classe 2000 di Torre del Greco, in gara tramite Wild Card, non è riuscita a mantenere il ritmo dell’avversaria. Stearns ottiene così la qualificazione al secondo turno, in cui incontrerà Anna Kalinskaya.

STOP PER ZEPPIERI E ARNABOLDI

Giulio Zeppieri cede in tre set a Nicolas Moreno de Alboran, con lo statunitense che vince per 6-4, 3-6, 6-1 nel secondo turno di qualificazione. L’azzurro, che ha incassato il primo set a un solo break di distanza, ha risposto nel corso della seconda frazione. Zeppieri ha pareggiato i conti con un 6-3 che ha portato la sfida al terzo set. Nel finale, l’avversario americano è salito in cattedra, eclissando il tennista italiano. Stop al secondo turno di qualificazione anche per Federico Arnaboldi, sconfitto 3-6, 1-6 da Otto Virtanen. Lo svedese è rimasto in controllo del ritmo di gioco per tutto il set, con l’italiano che ha faticato a trovare il ritmo.