Internazionali d’Italia 2023, Napolitano: “Questa wild card era un obiettivo” (VIDEO)

di Lorenzo Ercoli 18

Un 6-0 6-0 per la wild card. Stefano Napolitano domina la sfida contro Giorgio Tabacco per conquistare l’invito al tabellone cadetto tramite le Prequalificazioni degli Internazionali BNL d’Italia 2023. “Avevo ricordi bellissimi di questo torneo, Roma è il mio ambiente preferito. I sogni alla fine sono due: questo torneo e la Coppa Davis, per il momento sono qui – le parole dell’attuale numero 541 ATP, che in campo ha fatto valere la sua esperienza -. Questa è una buona settimana. Su questo campo ho già vissuto situazioni e mi ha aiutato, Giorgio era ad una nuova esperienza. So che è durissima, ma lui è molto bravo e credo che questa partita andrà nel suo bagaglio e lo aiuterà la prossima volta”. L’ampliamento a due wild card evita così a Napolitano la finale contro Julian Ocleppo, altro vincitore di giornata: “Le motivazioni le ho sempre trovate anche nei momenti difficili, qui c’è una spinta in più. Alla fine Lavoriamo per giocare in questi contesti. Per fortuna per noi non ci sarà la partita con Ocleppo, ce ne sarà una più dura nelle qualificazioni. Ci siamo guadagnati questa opportunità.