Internazionali BNL d’Italia 2023, Jessica Bertoldo: “Esausta ma felice del mio percorso. Amo questo torneo” (VIDEO)

di Pietro Corso 1

Jessica Bertoldo è la seconda finalista delle pre-qualificazioni agli Internazionali BNL d’Italia 2023. Autrice di un torneo di grande livello, Bertoldo ha rimontato Melania Delai in semifinale e vinto per 2-6 6-2 7-6 (8) in un match di grande tensione. “Sono emozionata per il risultato che ho raggiunto – ha raccontato Jessica -. In questa semifinale ho sofferto fino all’ultimo, avevo degli amici fuori a tifarmi per cui sono molto contenta“. Un po’ di riposo e poi la caccia alla vittoria delle pre-qualificazioni: “Sono molto contenta del mio percorso, è andata meglio di quanto potessi pensare. In questo ultimo anno sono riuscita ad allenarmi un po’ di più ed i risultati si vedono“.