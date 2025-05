Esordio senza patemi per Aryna Sabalenka agli Internazionali d’Italia 2025 di Roma. La bielorussa, reduce dalla vittoria nel Wta 1000 di Madrid, ha infatti liquidato con un doppio 6-2 in un’ora e tre minuti di gioco la classe 2001 russa Anastasija Potapova. Nell’incontro che ha aperto il programma giornaliero sul Campo Centrale del Foro Italico, la numero uno del mondo e del tabellone non ha concesso nemmeno una chance di break alla sua avversaria, e ora si appresta ad affrontare Sofia Kenin. La statunitense ha avuto a sua volta vita facile contro Anastasija Pavlyuchenkova, annichilita con il punteggio di 6-3 6-0.

Nello spicchio di tabellone di Sabalenka esce subito di scena invece la numero 14 Daria Kasatkina. La tennista russa naturalizzata australiana è uscita infatti sconfitta dal confronto con Marta Kostyuk, impostasi con un netto 6-4 6-2. Con lo stesso punteggio Linda Noskova ha superato la britannica Sonya Kartal, mentre Mirra Andreeva ha esordito con uno speculare 6-2 6-4 contro la qualificata colombiana Emiliana Arango. Proprio Noskova e Andreeva saranno protagoniste l’una contro l’altra nel prossimo turno, in un’avvincente sfida Next Gen.

Le altre gare del tabellone femminile agli Internazionali d’Italia

Negli altri incontri del giorno, Magda Linette si è presa la rivincita contro Maria Sakkari. Dieci giorni fa a Madrid la greca aveva vinto in due set, e anche oggi sembrava ben avviata verso il successo: non ha però fatto i conti con il recupero della polacca, che si è imposta in rimonta 1-6 6-4 6-1 in due ore e sei minuti di gioco. Vittoria anche per l’altra polacca e quasi omonima Magdalena Frech, che ha avuto la meglio 7-5 6-4 contro Viktoria Azarenka.

Tra le altre teste di serie, esordio con facile successo per la numero 8 Zheng Qinwen, la quale si è sbarazzata di Olga Danilovic 6-1 6-4 e ora affronterà proprio Frech. Ancor più netta infine la vittoria di Emma Navarro, numero 10 del seeding, che con un autorevole 6-1 6-3 ha eliminato la lucky loser Kamilla Rakhimova.