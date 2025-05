Agli Internazionali d’Italia 2025 di Roma è arrivato il giorno più atteso, quello del ritorno in campo di Jannik Sinner. Il numero uno al mondo scenderà in campo sul Centrale del Foro Italico in serata, contro l’argentino Mariano Navone, che al primo turno ha eliminato il giovane azzurro Federico Cinà. Il pubblico spingerà ovviamente il fuoriclasse altoatesino, e farà lo stesso con il beniamino di casa Matteo Berrettini, il quale farà a sua volta l’esordio in apertura di giornata contro il britannico Jacob Fearnley, giustiziere di Fabio Fognini nel primo turno. Nel pomeriggio toccherà invece a Jasmine Paolini, contrapposta alla tunisina Ons Jabeur.

Ci sono anche altri due azzurri in campo, entrambi impegnati nella Granstand Arena. Si tratta di Matteo Gigante e Luca Nardi, di fronte ad avversari molto quotati come Jakub Mensik e Alex de Minaur. Non mancano inoltre gli altri big, come il campione di Madrid Casper Ruud, atteso da Alexander Bublik, e Taylor Fritz nel derby a stelle e strisce contro Marcos Giron. In campo femminile scenderà in campo Iga Swiatek contro Danielle Collins, e assieme a lei le altre due statunitensi top 5 Jessica Pegula e Madison Keys. Di seguito il programma degli Internazionali d’Italia nel dettaglio.

Il programma di sabato 10 maggio agli Internazionali d’Italia

Campo Centrale

ore 11.00 – (29) Berrettini vs Fearnley

non prima delle 13.00 – (29) Collins vs (2) Swiatek

a seguire – (6) Paolini vs (27) Jabeur

non prima delle 19.00 – (1) Sinner vs Navone

non prima delle 20.30 – (25) Mertens vs (3) Pegula

Grand Stand Arena

ore 11.00 – (5) Keys vs Stearns

a seguire – (4) Fritz vs Giron

a seguire – (20) Mensik vs (WC) Gigante

a seguire – Bouzkova vs Osaka

a seguire – (WC) Nardi vs (7) de Minaur

SuperTennis Arena

ore 11.00 – Marozsan vs (16) Rublev

a seguire – Bublik vs (6) Ruud

a seguire – (17) Cerundolo vs Jarry

a seguire – (12) Shelton vs Munar

Pietrangeli

ore 11.00 – (Q) Ofner vs (15) Tiafoe

a seguire – (13) Shnaider vs Cristian

a seguire – (16) Svitolina vs (Q) Baptiste

a seguire – (26) Auger-Aliassime vs (Q) Seyboth Wild

a seguire – (17) Ostapenko vs (LL) Siegemund

Court 14

ore 11.00 – Tien vs (19) Machac

a seguire – Martinez vs (30) Hurkacz

a seguire – (LL) de Jong vs (25) Davidovich Fokina

Court 1

ore 11.00 – (11) Paul vs Bautista Agut

a seguire – Vukic vs (22) Korda