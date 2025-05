La qualifiche della 6 Ore di Spa-Francorchamps hanno visto la Ferrari ipotecare le prime tre posizioni. La pista belga ospita il terzo appuntamento del Mondiale Endurance 2025, con la 499P del Cavallino che si è dimostrata in ottima forma durante la caccia alla pole position. La numero 50 guidata da Antonio Fuoco ha ottenuto la prima piazza. Il pilota italiano – che condivide la vettura con Miguel Molina e Nicklas Nielsen – ha firmato il miglior crono con un 1’59”617. Seconda posizione per numero 83 Giallo Modena del team AF Corse, qualificata da Robert Kubica con un ritardo di 347 millesimi su Fuoco. Domani, il polacco e i compagni Phil Hanson e Yifei Ye tenteranno di recuperare sulla numero 50. Terza posizione per Antonio Giovinazzi, che al volante dell’altra vetture Ferrari-AF Corse ha mancato di 0”584 il compagno di squadra. L’italiano condivide l’abitacolo con James Calado e Alessandro Pier Guidi.

FERRARI SEMPRE PIU’ CONVINCENTE

Si tratta della terza pole position consecutiva per Ferrari, che sia in Qatar che a Imola era scattata davanti a tutti. Per l’equipaggio numero 50, questa è la quarta Hyperpole, dopo quelle risalenti a Sebring e a Le Mans nel 2023 e a Imola lo scorso anno. La 499P colleziona così la sua settima pole position a partire dal 2023, anno del debutto. Ferrari si dimostra ancora una volta in grande forma e ritrova la prima casella a Spa a 52 anni dall’ultima volta: il precedente più recente risale alla stagione 1973 del Campionato del Mondo. In quell’occasione, fu la 312 PB di Jacky Ickx e Brian Redman. Ora la Ferrari va a caccia del successo sull’asfalto belga e si prepara alla gara di domani, che andrà in scena domani a partire dalle 14:00.