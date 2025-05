Il programma e il palinsesto dello sport in tv per la giornata di oggi, sabato 10 maggio 2025. È il grande giorno del rientro in campo di Jannik Sinner, che dopo i tre mesi di stop sarà accolto dalla bolgia del Foro Italico; in campo agli Internazionali d’Italia anche Matteo Berrettini, Jasmine Paolini, Matteo Gigante e Luca Nardi. In Albania va in scena la seconda tappa del Giro d’Italia, la cronometro di Tirana, con Mads Pedersen che dovrà difendere la maglia rosa dagli attacchi degli avversari, Wout Van Aert su tutti. Spazio poi alla MotoGP con le qualifiche e la gara sprint del Gran Premio di Francia a Le Mans, e nel pomeriggio anche alla Serie A. Di seguito il palinsesto completo e dettagliato dalle grafiche di Sportface.it con tutte le informazioni per seguire ogni evento in tempo reale.

IL PALINSESTO

07.00 – SkyMax: Karate, Europei. 4^ giornata

08.40 – SkySportUno: Moto, Gp Francia. Libere 2 Moto3

09.05 – SkyArena: Rugby, Super Rugby. Crusaders-Chiefs

09.25 – SkySportUno: Moto, Gp Francia. Libere 2 Moto2

09.30 – SkyMax: Karate, Europei. 4^ giornata

10.10 – SkySportUno: Moto, Gp Francia. Libere 2 MotoGp

10.50 – Tv8/SkySportUno: Moto, Gp Francia. Qualifiche MotoGp

11.00 – SkyArena/SkyTennis: Tennis, Internazionali. 5^ giornata

11.00 – Sportitalia: Calcio, Primavera. Inter-Sampdoria

12.30 – SkyGolf: Golf, Turkish Open. 3^ giornata

12.50 – Tv8/SkySportUno: Moto, Gp Francia. Qualifiche Moto3

13.00 – Sportitalia: Calcio, Primavera. Verona-Juventus

13.00 – SkySport252: Auto, Wec. 6 Ore Spa-Francorchamps

13.15 – Eurosport: Ciclismo, Giro2025. 2^ tappa

13.30 – Eurosport2: Auto, Wec. 6 Ore Spa-Francorchamps

13.45 – Tv8/SkySportUno: Moto, Gp Francia. Qualifiche Moto2

13.45 – SkyMax: Karate, Europei. 4^ giornata

14.00 – Rai2: Ciclismo, Giro2025. 2^ tappa

14.00 – Dazn: Calcio, Liga. Valencia-Getafe

14.00 – RaiSport: Atletica, Mondiali staffette. 1^ giornata

15.00 – Dazn: Calcio, serie A. Como-Cagliari

15.00 – SkySport251: Calcio, serie C. Messina-Foggia

15.00 – Dazn: Calcio, serie A donne. Fiorentina-Roma

15.00 – Tv8/SkySportUno: Moto, Gp Francia. Sprint MotoGp

15.30 – SkySport256: Calcio, Bundesliga. Werder Brema-Lipsia

16.00 – SkyCalcio: Calcio, Premier. Southampton-ManCity

16.00 – SkySport253: Calcio, Premier. Fulham-Everton

16.00 – SkySport254: Calcio, Premier. Wolverhampton-Brighton

16.00 – SkySport255: Calcio, Premier. Ipswich-Brentford

16.00 – RaiSport: Rugby, serie A Elite. Valorugby-Viadana

16.15 – Dazn: Calcio, Liga. Celta Vigo-Siviglia

16.15 – SkyMax: Karate, Europei. 4^ giornata

17.30 – SkySport251: Calcio, serie C. Pro Patria-Pro Vercelli

17.30 – Dazn: Volley, Superlega.Finale playoff 5°, Modena-Milano

18.00 – Dazn: Calcio, serie A. Lazio-Juventus

18.05 – Rai2: Rugby, serie A donne. Villorba-Padova

18.15 – SkyMax: Rugby, Urc. Benetton-Warriors

18.15 – SkySport257: Rugby, Urc. Leinster-Zebre

18.30 – SkySportUno: Calcio, Premier. Bournemouth-Aston Villa

18.30 – SkyCalcio: Calcio, Bundesliga. Bayern-Borussia Dtm

18.30 – Dazn: Calcio, Liga. Girona-Villarreal

18.30 – Dazn: Calcio, Liga. Maiorca-Valladolid

19.00 – SkySport255: Calcio, Supercoppa C. Entella-Avellino

19.00 – Rai2: Tennis, Internazionali. Sinner-Navone

19.00 – Dazn: Calcio, Portogallo. Benfica-Sporting

20.00 – SkySport252: Calcio, serie C. Milan Futuro-Spal

20.00 – SkySport253: Calcio, serie C. Caldiero-Triestina

20.00 – SkySport254: Calcio, serie C. Sestri Levante-Lucchese

20.30 – Eurosport: Basket, serie A. Napoli-Trento

20.30 – RaiSport/Dazn: Calcio, serie A donne. Juve-Inter

20.30 – Eurosport2: Golf, Truist Championship. 3^ giornata

20.45 – Dazn/SkySportUno: Calcio, serie A. Empoli-Parma

21.00 – Dazn: Calcio, Liga. Atletico Madrid-Real Sociedad

21.30 – SkyNba: Basket, Nba. Gara 3 New York-Boston

22.00 – SkyMax: Baseball, Mlb. Pittsburgh-Atlanta