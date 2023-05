Internazionali d’Italia, presenti alla finale quattro Ministri e il Sindaco della Capitale

Per la finale maschile degli Internazionali d’Italia in Tribuna Autorità saranno presenti Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, Andrea Abodi, ministro dello Sport, e quello alla pubblica amministrazione Zangrillo, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, l’assessore comunale allo sport Alessandro Onorato e l’ex premier ed ex presidente della Corte Costituzionale Giuliano Amato. Infine assisterà al match il ministro della Salute Orazio Schillaci insieme al figlio minorenne: ma seguire il match da un altro settore poiché la Tribuna autorità è vietata ai minorenni.