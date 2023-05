Cremonese contestata dai tifosi, Ballardini e Giacchetta elogiano il pubblico

Una “sconfitta umiliante” che dimostra che la Cremonese non è “all’altezza” della Serie A e che merita di retrocedere. Davide Ballardini ha criticato la sua squadra dopo la sconfitta con il Bologna ma allo stesso tempo ha speso parole d’elogio per la tifoseria, l’unica componente che “si è dimostrara all’altezza”, le parole dell’allenatore con la retrocessione ad un passo. Dichiarazioni che non hanno frenato la contestazione. Già nel corso della partita, sul parziale di 4-0, i tifosi avevano invitato la squadra a tirare fuori gli attributi. A fine gara la squadra si è recata sotto il settore dei tifosi di casa, che ha accennato una contestazione. Tra i criticati c’è anche il direttore sportivo Simone Giacchetta. Quest’ultimo non ha cercato alibi a Dazn: “I tifosi vanno compresi. Hanno avuto sempre la forza e l’entusiasmo di incoraggiarsi e volevano far vedere il loro attaccamento a questi colori e alla maglia. Capisco il loro disappunto”.