Formazioni ufficiali Usa-Ecuador, Mondiali Under 20 2023

Le formazioni ufficiali di Usa-Ecuador, partita valevole per la prima giornata della fase a gironi dei Mondiali Under 20 2023. Sfida di grande interesse quella di scena a San Juan, dove si affrontano due nazionali che vantano giocatori talentuosi e desiderose di iniziare quest’avventura col piede giusto. I bookmakers non si sbilanciano su una favorita in particolare, prevedendo dunque un incontro combattuto. Fischio d’inizio fissato per le ore 20.00 di sabato 20 maggio. Di seguito, le scelte dei due allenatori.

Le formazioni ufficiali

USA: Slonina, Che, Craig, Gomez, Luna, McGlynn, Sullivan, Vargas, Wiley, Wolff, Wynder.

ECUADOR: Napa, Angulo, Cuero, de la Cruz D, de la Cruz M, Garcia, Gonzalez Baquero, Mina, Ordonez, Paez, Zambrano.