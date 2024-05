Internazionali d’Italia, nessun italiano agli ottavi di finale: non accadeva dal 2016

In un anno d’oro fin qui per il tennis azzurro arriva un brutto risultato proprio nel torneo di casa. Con l’uscita di scena di Stefano Napolitano per mano di Jarry infatti, non ci sarà nessun italiano presente agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2024 nei due tabelloni di singolare, maschile e femminile. Risultato molto deludente se si pensa alle premesse, e non accadeva dal 2016. Ci sono però diverse attenuanti, soprattutto a livello maschile: il forfait per infortunio di Jannik Sinner è stato una discreta mazzata per tutto il movimento, e a lui si sono aggiunti anche quello di Matteo Berrettini, alla terza assenza di fila nel torneo della sua città, e di Lorenzo Musetti, costretto al ritiro all’esordio contro Atmane.

Hanno provato a metterci una pezza Darderi, Passaro e Napolitano, che grazie a dei veri exploit hanno raggiunto il terzo turno. Soprattutto l’italo argentino ha dato prova delle sue qualità, eliminando Shapovalov e un tennista in stato di grazia come Navone, che lo aveva battuto settimana scorsa nel Challenger poi vinto a Cagliari. Anche per gli altri due è un risultato che fa ben sperare, con l’obiettivo di tornare ai livelli degli anni passati per Passaro, mentre Napolitano sta vivendo una seconda giovinezza a 29 anni, più vicino che mai alla top100. Hanno invece detto addio al torneo al secondo turno Cobolli, Nardi, Fognini, Gigante e Arnaldi. Nel femminile è andata peggio: si sono fermate al secondo turno Stefanini, Cocciaretto, Errani e Paolini, sconfitta a sorpresa da Sherif.