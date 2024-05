Internazionali BNL d’Italia 2024: Napolitano lotta come un leone ma deve arrendersi a Jarry

Esce di scena anche l’ultimo azzurro rimasto in corsa agli Internazionali BNL d’Italia 2024. Stefano Napolitano, partito molto male, ha lottato come un leone, ma alla fine si è dovuto arrendere al più esperto Nicolas Jarry in tre set col punteggio di 6-2 4-6 6-4 in favore del sudamericano, che vola così agli ottavi di finale. Sul Grand Stand del Foro Italico il biellese è partito male, conquistando solo due dei primi sette game del match e trovandosi sotto di un set e di un break, poi si è risollevato trascinando tutto al terzo set, dove però è capitolato.

INTERNAZIONALI D’ITALIA, LA CRONACA DEL MATCH TRA NAPOLITANO E JARRY

L’azzurro tiene in maniera convincente il primo game, e lo stesso fa il suo avversario. Un passaggio a vuoto nel terzo gioco però mette subito in salita la gara per l’azzurro, che si trova a dover rincorrere. Dall’altra parte invece Jarry imposta il pilota automatico con la prima di servizio e non sbaglia più, volando rapidamente sul 5-1 con un altro break in mezzo. Napolitano torna a vincere un game dopo averne persi cinque consecutivamente ma ormai è troppo tardi, perché il cileno infila il game perfetto con tre ace e una prima vincente e chiude il primo set 6-2 in poco più di mezz’ora.

Nel secondo set parte male Napolitano, che sbaglia subito in apertura e regala il break al suo avversario. Jarry non riesce però a confermarlo, perché il biellese è aggressivo in risposta e rimette in carreggiata il secondo set con il primo break della sua gara. Entrambi a quel punto tengono la battuta senza troppi patemi d’animo fino al decimo gioco in cui ci pensa l’azzurro a infuocare il Grand Stand, break devastante e il secondo set è nelle sue mani, trascinando tutto al terzo.

Un falso rimbalzo beffa Napolitano in un game in risposta in cui si stava facendo largo, si passa sull’1-1 e torna a servire l’azzurro, che torna a concedere palla break. Con gran cuore ne annulla due, ma capitola alla terza e così Jarry torna a comandare nel punteggio prendendo margine sul 3-1. Nel sesto gioco, però, il sudamericano va in crisi col servizio e finisce sotto 0-40, purtroppo però a Napolitano manca un po’ di precisione per provare a tornare on serve e con tre punti in fila il cileno annulla tutte le chance al nostro ultimo portacolori al Foro, per poi spuntarla ai vantaggi. Nel nono gioco l’italiano è chiamato a servire per non perdere il match e si districa molto bene, al cambio campo Jarry serve per avanzare agli ottavi e non perdona.