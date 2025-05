Un anno di silenzio, un anno di attesa. Dopo l’ultima esperienza sulla panchina della Juventus, terminata tra alti e bassi, Massimiliano Allegri è rimasto a guardare.

Ma ora, con la stagione alle battute finali e il mercato degli allenatori pronto a entrare nel vivo, il tecnico livornese torna prepotentemente d’attualità. E lo fa con il peso specifico di chi ha vinto, convinto e diviso, come sempre accade ai protagonisti autentici. Con diverse big italiane in bilico, Allegri è uno dei profili più chiacchierati. Il Milan, ad esempio, non ha ancora sciolto le riserve sul futuro di Sérgio Conceição. Nonostante una stagione in chiaroscuro, il tecnico portoghese potrebbe essere confermato, ma in via Aldo Rossi non mancano le perplessità. Ed è qui che il nome di Allegri, ex rossonero con uno scudetto in bacheca, torna a circolare come possibile opzione di continuità e pragmatismo.

C’è poi la suggestione, per ora solo sfiorata, di un ritorno alla Juventus. Ma i bianconeri sembrano ormai orientati verso un clamoroso ritorno di Antonio Conte, che potrebbe chiudere la sua esperienza con il Napoli al termine della stagione. Tra incertezze, clausole e tensioni latenti, l’effetto domino è pronto a scatenarsi. E in mezzo a questo intricato puzzle, Massimiliano Allegri osserva, con la Roma che sembra la più accreditata a fare passi avanti per sostituire Claudio Ranieri.

Friedkin a Roma, Allegri alla finestra

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, uno dei club che ha intensificato i contatti con l’entourage di Massimiliano Allegri è la Roma. Dopo un primo sondaggio avvenuto circa due settimane fa, nelle ultime ore si sarebbe registrato un nuovo contatto diretto, segnale che la pista giallorossa non è affatto una semplice suggestione. A rendere ancora più concreta l’ipotesi c’è l’atteso arrivo in Italia della famiglia Friedkin, proprietaria del club. Il jet privato già utilizzato per operazioni simboliche come l’ingaggio di Romelu Lukaku è stato avvistato a St. Moritz, quartier generale europeo della proprietà. Il presidente Dan Friedkin è atteso nella Capitale per l’inizio della prossima settimana, e sarà proprio in quel contesto che potrebbe maturare la scelta definitiva.

La Roma, guidata nelle valutazioni dal DS Florent Ghisolfi e supportata dai consigli di Claudio Ranieri, si prepara a voltare pagina. L’identikit del nuovo tecnico è chiaro: esperienza, carisma, gestione del gruppo. E su questi parametri, il nome di Allegri spunta come una delle soluzioni più solide. Un ritorno in panchina dopo dodici mesi di riflessione, per rilanciare un progetto ambizioso, sembra il terreno più fertile per il livornese. Rimane da sciogliere in ogni caso il nodo ingaggio per i giallorossi, che di certo non navigano in acque così tranquille dal punto di vista economico-finanziario.