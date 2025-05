Si chiude senza finali l’avventura dell’Italia nella seconda tappa della Coppa del Mondo di tiro con l’arco di scena a Shanghai. Giornata amara per gli azzurri, eliminati nelle prove individuali del ricurvo e nei mixed team, sia olimpico che compound. A brillare è la Turchia, che nel compound mixed team firma un’impresa storica: 160 punti su 160 disponibili, con dieci frecce finite nella X, nuovo record mondiale. Le finali della manifestazione si disputeranno sabato e domenica.

Le gare individuali

Nessun colpo di scena nel tabellone maschile per l’Italia dell’arco ricurvo: Federico Musolesi cede 6-2 al numero uno del mondo Brady Ellison, mentre Mauro Nespoli viene eliminato con lo stesso punteggio dal tedesco Jonathan Vetter. Fanno un solo passo in più le azzurre: Lucilla Boari vince il derby azzurro contro Roberta Di Francesco (7-3), ma poi si arrende 6-2 alla tedesca Kroppen, terza testa di serie del tabellone. Stesso cammino per Chiara Rebagliati, che batte 6-4 la turca Tarakci, prima di fermarsi nettamente (6-0) contro la coreana Kang.

Le gare a squadre

Nel compound mixed team non sono fortunati Michea Godano ed Elisa Roner: i due azzurri superano l’Estonia agli ottavi, ma la loro corsa si ferma ai quarti, sconfitti allo shoot-off dalla Gran Bretagna (157-157, 20*-20). Gli inglesi volano in finale contro la Turchia, che ha impressionato con la coppia Burun-Akcaoglu: prestazione perfetta agli ottavi, 160 su 160 e 10 X, superando il precedente record della Danimarca. Tutta asiatica invece la sfida per il bronzo, con India e Malesia a gicarsi il terzo posto.

Nel mixed team del ricurvo, Mauro Nespoli e Roberta Di Francesco superano con facilità l’Australia (6-0), ma si arrendono 5-3 alla Corea del Sud negli ottavi. I coreani accedono alla finale per l’oro contro la Cina, mentre Germania e Turchia si giocheranno il bronzo.