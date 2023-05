Internazionali d’Italia: domani sul Campo 5 si alleneranno Sinner e Djokovic

Domani al Foro Italico scendono in campo Jannik Sinner e Novak Djokovic e i tifosi già sognano. Non si tratta ancora del torneo vero e proprio, dove la sfida già andata in scena in due occasioni potrebbe arrivare magari in finale, bensì una sessione di allenamento tra il numero 1 d’Italia e il numero 1 del ranking Atp che si preannuncia davvero speciale. Sul Campo 5 del Foro Italico, dalle 16.30 alle 18.30, andrà in scena una training session davvero speciale tra due dei protagonisti più attesi del Masters 1000 romano. Il serbo, ancora per poco n.1 del mondo, che tornerà nelle mani di Alcaraz, torna a Roma dopo un’edizione in cui ha conquistato il sesto trofeo e che lo ha visto mettere a segno sulla terra capitolina la vittoria numero 1000 in carriera. L’altoatesino, numero 8 del mondo, si appresta ad accendere i sogni dei tifosi italiani che lo hanno visto arrivare almeno in semifinale in tutti e tre gli ultimi ‘1000’ a cui ha partecipato.