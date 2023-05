Dani Alves e il 40esimo compleanno in carcere: “È dimagrito ed è molto triste”

Dani Alves, attualmente nel carcere Brians 2 di Barcellona per un presunto caso di stupro, ha vissuto in cella il giorno del 40esimo compleanno. Un suo compagno di carcere ha fornito alcuni dettagli della vita che sta conducendo lì l’ex calciatore: “In mensa ci sono persone maleducate, che gli urlano ‘stupratore’ e ‘pederasta’. Non esce se non per andare in palestra – ha affermato a ‘Telecinco’ quest’amico di Dani Alves –. Oppure rimane nella sua cella o si siede in salotto, dove c’è la televisione. È dimagrito ed è molto triste, anche se a volte mantiene dei privilegi. Tranne che per il cibo: mangia esattamente la stessa m***a che danno a noi”.