Manchester City, l’agente di Yaya Toure: “Gli sciamani hanno tolto la maledizione Champions”

A Carlo Ancelotti e Pep Guardiola con ogni probabilità interesserà poco o nulla. Ma al tifoso più scaramantico, potrebbe far piacere sapere che la ‘famosa’ maledizione Champions scagliata da alcuni sciamani sul Manchester City dopo l’addio di Yaya Toure ora è stata cancellata dagli stessi ‘stregoni’. Lo ha raccontato al Mirror Dimitri Seluk, agente dell’ex centrocampista ivariano, alla vigilia della semifinale tra il City e il Real Madrid: “Mi scuso per questa faccenda. So che Yaya prova lo stesso sentimento perché non desidera altro che successo per il City. Posso dire che l’incantesimo è stato ora tolto dagli sciamani”. Yaya Toure lasciò il City nel 2018, dopo che il suo minutaggio sotto la guida di Guardiola diminuì drasticamente. Le tensioni però sembrano essere rientrate. E Seluk aggiunge: “Mi auguro che il City possa fare il Treble quest’anno. Penso che il City vincerà la Champions League con Pep Guardiola. Hanno grandi possibilità di vincere quest’anno. Altrimenti la vinceranno nei prossimi tre anni”. Insomma, tutto risolto.