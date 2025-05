Remco Evenepoel ha conquistato la quinta e ultima tappa del Giro di Romandia 2025. Il campione olimpico si è imposto nella cronometro di 17,1 km con partenza e arrivo a Ginevra, chiudendo con il tempo di 20:33 e un distacco netto su tutti gli altri. Al secondo posto si è piazzato Joao Almeida, staccato di 12″: in virtù di questo risultato il portoghese ha portato a casa il successo finale della corsa elvetica, superando l’ex leader della generale Lenny Martinez, finito fuori dalla top ten nella crono. Terza posizione di giornata per un ritrovato Alberto Bettiol, che ha dimostrato segnali importanti nella corsa contro il tempo in vista del Giro d’Italia ormai prossimo.

Lenny Martinez ha chiuso al secondo posto nella generale, mentre sul terzo gradino del podio si è piazzato Jay Vine, oggi quarto. Deve così accontentarsi della quarta piazza un pur ottimo Lorenzo Fortunato, che paga la scarsa attitudine a cronometro ed è costretto a scendere dal podio.

Ordine d’arrivo quinta tappa Giro di Romandia

Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) 20:33 Joao Almeida (UAE Team Emirates XRG) +0:12 Alberto Bettiol (XDS Astana Team) +0:18 Jay Vine (UAE Team Emirates-XRG) +0:24 Aleksandr Vlasov (Red Bull Bora-Hansgrohe) +0:27 Raul Garcia (Arkea B&B Hotels) +0:32 Thibault Guernalec (Arkéa B&B Hotels) +0:33 Johan Price-Pejtersen (Alpecin Deceuninck) +0:38 Remi Cavagna (Groupama FDJ) +0:39 Stefan Küng (Groupama FDJ) +0:39

La classifica generale finale

Joao Almeida (UAE Team Emirates XRG) 16:50:44 Lenny Martinez (Bahrain Victorious) +0:26 Jay Vine (UAE Team Emirates XRG) +0:41 Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team) +1:22 Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) +1:26 Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers) +1:31 Juan Pedro Lopez (Lidl-Trek) +2:05 Junior Lecerf (Soudal Quick-Step) +2:16 Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team) +2:43 Javier Romo (Movistar Team) +2:58

Il programma della corsa

Martedì 29 aprile (prologo): Saint-Imier – Saint-Imier (3,4km crono)

Mercoledì 30 aprile (prima tappa): Münchenstein – Fribourg (194,4 km)

Giovedì 1° maggio (seconda tappa): La Grande Beroche/Bevaix – La Grande Beroche (157km)

Venerdì 2 maggio (terza tappa): Cossonay – Cossonay (183,1km)

Sabato 3 maggio (quarta tappa): Sion – Thyon (118,2km)

Domenica 4 maggio (quinta tappa): Geneve – Geneve (17,1km crono)