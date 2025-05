Francesco Passaro e Luciano Darderi avanzano al secondo turno degli Internazionali BNL d’Italia, mentre Lorenzo Sonego saluta in anticipo il torneo romano. All’esordio il perugino si è imposto in tre set su Chun-Hsin Tseng col punteggio di 6-0 2-6 6-3. È durata meno invece la vittoria dell’italoargentino, che ha superato 7-6(4) 6-3 il cinese Yunchaokete Bu. L’argentino Roman Andres Burruchaga ha chiuso il cammino di Sonego col punteggio di 6-2 6-3.

Passaro sorride al termine della sfida tra numero 101 e 102 del ranking. Si tratta della seconda vittoria stagionale dell’azzurro, che nel prossimo turno a Roma sfiderà proprio l’avversario battuto agli Australian Open: Grigor Dimitrov, costretto a ritirarsi in quell’occasione a Melbourne. Il primo set è un dominio. L’italiano sale 4-0 e annulla una palla break, poi tiene il servizio e strappa nuovamente la battuta chiudendo sul 6-0. Nonostante cinque ace, la percentuale al servizio di Passaro cala (54% di prime in campo). Tseng sale 4-0 cancellando sei palle break: il set è indirizzato e si chiude sul 6-2 per il taiwanese. Nel set decisivo l’azzurro cancella una palla break in apertura e strappa il servizio nel quarto game. Tseng si riaffaccia in risposta nel settimo gioco salendo sul 30-40, ma Passaro non si fa sorprendere e blinda il vantaggio (5-2). Poi va a servire per il match e chiude al primo match point sul 6-3.

Meno di due ore sono servite a Darderi per avere la meglio sul cinese Bu. Non è stato un primo set facile per l’azzurro che è riuscito però a limitare i danni, cancellando due palle break e forzando un tie break che lo ha visto ritrovare solidità e lucidità. Bu sale sul 4-2, ma subisce cinque punti di fila fino al 4-7 che vale come iniezione di autostima per Darderi. Un contraccolpo psicologico per il cinese che in apertura di secondo set cede la battuta. Il numero 46 del ranking fa registrare l’80% di punti vinti con la prima e non concede palle break. Sul 3-5 Darderi si procura in risposta il match point e chiude vincendo uno scambio combattuto. Per Darderi ora l’asticella si alza notevolmente con la sfida a Jack Draper.

Tanti rimpianti per Lorenzo Sonego che paga i numerosi errori non forzati: trentasette, venti in più del suo avversario, l’argentino Roman Andres Burruchaga (n. 135), capace di imporsi col punteggio di 6-2 6-3. Il sudamericano strappa il servizio in apertura e bissa il break nel quinto game, portandosi sul 4-1. Per la reazione di Sonego bisogna aspettare l’ottavo gioco: l’azzurro sale 15-40, ma spreca le due palle break. Burruchaga recupera e al primo set point mette il sigillo sul 6-2. Nel secondo set Sonego entra subito in partita con lucidità in risposta: prima trascina l’avversario ai vantaggi nel secondo game, poi non sfrutta una palla break nel quarto gioco. Un’occasione persa che costa cara, visto che Burruchaga si fa bastare due chance per strappare due volte consecutive la battuta fino al 2-5. Sonego accorcia con il suo unico break (3-5), ma la chiusura del match è solo rimandata. Burruchaga sale 15-40 e sfrutta il secondo match point a disposizione per archiviare la prima vittoria in assoluto in carriera contro un Top 50 del ranking ATP