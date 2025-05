La giornata di oggi, giovedì 8 maggio, sarà ricca di eventi sportivi. Archiviata la Champions League, tocca alle semifinali di ritorno di Europa League e Conference League. In Conference c’è la Fiorentina di Raffaele Palladino, chiamata a rimontare il ko per 2-1 dell’andata in casa del Betis. Calcio d’inizio alle 21.00 all’Artemio Franchi di Firenze. In contemporanea anche Djurgarden-Chelsea e, in Europa League, Manchester United-Athletic Bilbao e Bodo Glimt-Tottenham. Proseguono gli Internazionali BNL d’Italia con la parte bassa del tabellone. C’è il derby italiano tra Flavio Cobolli e Luca Nardi. Semifinali di Conference di Nba. Alle 01.00 gara-2 tra Boston Celtics e New York Knicks. Alle 03.30 gara-2 tra Oklahoma City Thunder e Denver Nuggets.

IL PALINSESTO

11.00 – SkySportUno/SkyTennis: Tennis, Internazionali. 3^ giornata

12.30 – SkyGolf: Golf, Turkish Open. 1^ giornata

15.00 – RaiSport: Calcio, Europei U17 donne. Italia-Francia

15.35 – Eurosport2: Ciclismo, Vuelta donne. 4^ tappa

16.00 – SkyMotoGp: Moto, GP Francia. Conferenza stampa piloti

18.30 – RaiSport: Beach Soccer, Mondiali. Quarti di finale

19.00 – RaiSport: Tennis, Internazionali. 3^ giornata

19.00 – SkyTennis/Sky Max: Tennis, Internazionali. 3^ giornata

19.00 – SkyArena: Pallamano, qualif.Europei. Italia-Spagna

20.00 – Eurosport2: Golf, Truist Championship. 1^ giornata

20.30 – RaiSport: Basket, A1 donne. Gara 3 Venezia-Schio

21.00 – SkyArena: Calcio, Diretta gol Europa

21.00 – Tv8/SkySportUno: Calcio, Conference. Fiorentina-Betis

21.00 – SkySport253: Calcio, Europa League. ManUtd-Athl.Bilbao

21.00 – SkySport254: Calcio, Europa League. Bodo Glimt-Tottenham

21.00 – SkySport255: Calcio, Conference. Chelsea-Djurgarden