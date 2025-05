Primo match ball sfruttato: l’Itas Trentino vince il sesto Scudetto della sua storia chiudendo sul 3-1 la serie della finale playoff con la Cucine Lube Civitanova. In gara-4, sul parquet dell’Eurosuole Forum, il sestetto di coach Soli vince per 3-2 (21-25, 28-26, 25-17, 20-25, 15-9) e subentra nell’albo d’oro di Superlega alla Sir Safety Perugia.

C’era attesa, ma anche curiosità. L’ultima volta che, durante i Play Off, le prime tre gare di una serie si conclusero in tre set fu durante la stagione 2021/22, quando proprio Civitanova e Trentino si trovarono sul 2-1 per i dolomitici nelle Semifinali. Stavolta la formazione ospite riesce non solo a vincere un set, ma anche a portarsi a casa il bottino massimo. È Civitanova a partire meglio con Nikolov e Bottolo subito protagonisti. Il massimo vantaggio nel primo set è di +6: Trento prova ad accorciare sul 24-20, ma non riesce ad avvicinarsi ulteriormente. La Lube vince il primo set 25-21 e si ritrova avanti sul 21-17 nel secondo. Da questo momento però Michieletto e compagni iniziano a mostrare i muscoli, arrivando ad impattare sul 24-24. Nel momento decisivo Lavia gioca bene con le mani del muro (26-27) e Kozamernik completa l’opera murando con successo Giovannimaria.

Non c’è storia invece nel terzo set. L’equilibrio dura fino al 13-13, poi Trento prende il largo e va a chiudere sul 25-17, sfruttando anche due errori in battuta di Lagumdzija e Hossein. Civitanova ritrova lucidità nel quarto set, chiuso sul 25-20, e forza il tie break. Un errore di Michieletto regala il primo punto ai padroni di casa, ma il 23enne resta un protagonista indiscusso della serata con 22 punti, 4 ace e 2 muri. Trento sale sul 9-13: qui sale in cattedra Rychlicki che realizza gli ultimi due punti della stagione di Superlega. A Civitanova non bastano le prestazioni di Aleksandar Nikolov (23 punti, 2 muri, 3 ace) e Mattia Bottolo (19 punti, 2 muri, 3 ace). Oltre a Michieletto in casa Trentino brilla Daniele Lavia, autore di 13 punti, con 3 ace.